Россиянин Хачанов поднялся на 12-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 18 марта. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 13-го на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В активе 22-летнего теннисиста 2845 очков. Даниил Медведев сохранил 15-ю позицию, Андрей Рублев поднялся на три строчки и занимает 99-е место.
Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович. Следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев. Австриец Доминик Тим, победивший на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, поднялся на четвертую строчку.
Рейтинг ATP от 18 марта:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10990 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 8725;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 6630;
4 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4755;
5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 4600;
6 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4235;
7 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4115;
8 (5). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 3585;
9 (9). Джон Иснер (США) - 3485;
10 (10). Стефанос Циципас (Греция) - 3160;
12 (13). Карен Хачанов (Россия) - 2845...
15 (15). Даниил Медведев (Россия) - 2230...
99 (102). Андрей Рублев (Россия) - 603.