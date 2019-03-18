Россиянин Хачанов поднялся на 12-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 18 марта. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 13-го на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

В активе 22-летнего теннисиста 2845 очков. Даниил Медведев сохранил 15-ю позицию, Андрей Рублев поднялся на три строчки и занимает 99-е место.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович. Следом за ним идут испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев. Австриец Доминик Тим, победивший на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, поднялся на четвертую строчку.

Рейтинг ATP от 18 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10990 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 8725;

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 6630;

4 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4755;

5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 4600;

6 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4235;

7 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4115;

8 (5). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 3585;

9 (9). Джон Иснер (США) - 3485;

10 (10). Стефанос Циципас (Греция) - 3160;

12 (13). Карен Хачанов (Россия) - 2845...

15 (15). Даниил Медведев (Россия) - 2230...

99 (102). Андрей Рублев (Россия) - 603.