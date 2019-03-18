СМИ: "Барселона" отказалась от покупки футболиста "Атлетико" Гризманна

ТАСС, 18 марта. Испанская "Барселона" не планирует вести переговоры по трансферу футболиста испанского "Атлетико" Антуана Гризманна. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации источника, руководство "Барселоны" намерено найти долгосрочную замену 32-летнему нападающему команды уругвайцу Луису Суаресу. Испанский клуб отказался от приобретения Гризманна после того, как получил отказ игрока в прошлом году. Отмечается, что "Барселона" заинтересована в услугах сербского форварда португальской "Бенфики" Луки Йовича, нападающего немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера и игрока испанской "Сельты" Макси Гомеса.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года, контракт рассчитан до 2023 года. В составе "Атлетико" француз стал обладателем Суперкубка Испании (2014), победителем Лиги Европы (сезон-2017/18) и обладателем Суперкубка УЕФА (2018). В составе сборной Франции Гризманн стал чемпионом мира 2018 года. В текущем сезоне нападающий провел за "Атлетико" 39 матчей во всех турнирах, забив 18 мячей.

Йович, выступающий в настоящий момент за немецкий "Айнтрахт" на правах аренды, провел в текущем сезоне 35 матчей в разных турнирах, забив 22 гола. Вернер провел за "Лейпциг" 27 матчей, забив 15 голов, Лопес сыграл за "Сельту" в 24 матчах, забив 9 голов.