УЕФА 21 марта рассмотрит дело в отношении Роналду за неприличный жест в матче с "Атлетико"

ТАСС, 18 марта. Слушания по делу о неприличном жесте португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду состоятся 21 марта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

13 марта во время ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" (3:0), 34-летний Роналду показал неприличный жест. "Атлетико" подал жалобу в УЕФА на поведение форварда, заявив, что португалец продемонстрировал неуважение к фанатам соперника.

Во время первого матча, который завершился победой "Атлетико" (2:0), главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне показал аналогичный жест и был оштрафован на €20 тыс.

По итогам двух матчей "Ювентус" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с голландским "Аяксом".