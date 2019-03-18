СМИ: Саид Нурмагомедов проведет следующий бой в UFC 11 мая

ТАСС, 18 марта. Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов проведет следующий поединок 11 мая против бразильца Раони Барселоса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Fighting.

По информации источника, бой состоится в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 237. Ранее сообщалось, что бойцы должны были встретится в ноябре, однако провести поединок помешала травма российского бойца.

Нурмагомедов выступает в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Последний бой россиянин провел 3 февраля на турнире UFC Fight Night 144, победив бразильца Рикардо Рамоса техническим нокаутом в первом раунде. Нурмагомедов провел второй поединок в UFC и одержал вторую победу, всего на его счету 13 побед (6 досрочно) и одно поражение в ММА. В активе Барселоса 13 побед (9 досрочно) и одно поражение.