"Салават Юлаев" вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ с "Автомобилистом"

ТАСС, 18 марта. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 2:1 в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе в присутствии 8070 зрителей и завершилась в первом овертайме.

В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (30-я минута) и Йоонас Кемппайнен (70). У проигравших отличился Александр Кучерявенко (45).

Команды во второй раз встретились в плей-офф КХЛ, в предыдущий раз в сезоне-2009/10 победу в серии первого раунда одержал клуб из Уфы (счет в серии 3-1). В прошедшем регулярном чемпионате "Автомобилист" дважды обыграл "Салават Юлаев". "Автомобилист" в шестой раз играет в плей-офф КХЛ, впервые команда вышла во второй раунд, на предыдущей стадии екатеринбургский клуб победил челябинский "Трактор" (4-0).

"Салават Юлаев" в 11-й раз принимает участие в плей-офф турнира, лучшим достижением уфимской команды является победа в финале Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, тогда в решающей серии команда из Башкирии обыграла подмосковный "Атлант" (4-1). В серии первого раунда текущего сезона клуб из Уфы победил магнитогорский "Металлург" (4-2).

Команды впервые в этом сезоне обменялись заброшенными шайбами, предыдущие четыре матча завершались с "сухим" счетом. Первый матч серии закончился победой "Салавата Юлаева" (1:0), во второй игре сильнее оказался "Автомобилист" (2:0). Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Салавата Юлаева". Следующий матч пройдет 20 марта в Уфе.