Футбольный клуб "Аякс" продлил контракт со спортивным директором Овермарсом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Голландский футбольный клуб "Аякс" объявил о подписании нового соглашения со спортивным директором команды Марком Овермарсом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что новое соглашение с 45-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах Овермарса заинтересован английский "Арсенал", которому не удалось подписать контракт со спортивным директором испанской "Севильи" Рамоном Мончи.

В качестве игрока Овермарс выступал за Аякс с 1992 по 1997 год, проведя за команду 135 матчей в чемпионате Нидерландов, забив 36 мячей. В составе голландского клуба он трижды побеждал в чемпионате страны, дважды становился обладателем Суперкубка и один раз - Кубка Нидерландов, а также победителем Лиги чемпионов и финалистом Кубка УЕФА. Должность спортивного директора Овермарс занимает с июля 2012 года.

В текущем сезоне "Аякс" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 62 очка после 26 матчей. В 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" сыграет с итальянским "Ювентусом, первый матч 1/4 финала пройдет 10 апреля, ответный - 16 апреля.