Российские керлингистки победили американок на чемпионате мира

ТАСС, 19 марта. Сборная России одержала победу над командой США в пятом туре чемпионата мира по керлингу среди женских команд. Соревнования проходят в датском Силькеборге.

Встреча завершилась со счетом 8:7. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. В матче первого тура сборная России победила команду Швейцарии со счетом 11:5, во втором туре россиянки оказались сильнее датчанок (7:6), в третьем туре уступили команде Южной Кореи (6:7), в четвертом обыграли японок (8:4).

Следующий матч россиянки проведут во вторник против команды Китая. В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. Сначала команды проведут однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших выйдут в плей-офф. При этом две лучшие сборные попадают сразу в полуфинал.

В турнирной таблице чемпионата мира лидирует сборная Китая, одержавшая пять побед в пяти матчах. Следом идут команды России и Швеции, в активе которых по четыре победы и одному поражению. По три победы в активе у команд Канады, Южной Кореи, Японии и Шотландии. Далее идут представительницы Германии, Швейцарии, США, Дании, Финляндии и Латвии.

Чемпионат мира проводится ежегодно. Команда России никогда не выигрывала турнир, но неизменно с 2014 года занимала призовое место: четырежды россиянки были третьими, один раз - вторыми.