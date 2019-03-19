Олимпийскому чемпиону по хоккею 1984 года Александру Герасимову исполняется 60 лет

ТАСС, 19 марта. Чемпиону Олимпийских игр 1984 года в Сараево, семикратному чемпиону СССР хоккеисту Александру Герасимову во вторник исполняется 60 лет.

Герасимов родился 19 марта 1959 года в Пензе. Будучи ребенком он начал играть в хоккей во дворе. Вскоре отец Петр, работавший детским тренером, увидел в сыне задатки хоккеиста. Он и стал первым тренером будущего олимпийского чемпиона.

Герасимов занимался в Пензенской областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва, воспитанником которой также является двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Он был универсальным хоккеистом, но решил стать нападающим. В возрасте 18 лет Герасимов пробился в основной состав местного "Дизелиста", который в то время выступал во втором по силе дивизионе чемпионата СССР.

"Отец Александра всегда ходил в одной фуражке, даже зимой. Глядя на папу, Герасимов стал по-хорошему упертым, что помогло ему стать игроком такого уровня. Во взрослую команду Саша попал в 14 лет, благодаря своему таланту и целеустремленности" - сказал в беседе с ТАСС Кожевников.

После юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) 1977 года и двух молодежных (игроки не старше 20 лет) первенств планеты Герасимов попал на карандаш к тренерам московского ЦСКА. На всех трех турнирах советская сборная завоевала золотые медали.

Начиная с 1980 года на протяжении восьми лет Герасимов выступал за ЦСКА под руководством Виктора Тихонова. Семь сезонов подряд в составе армейского клуба он становился чемпионом СССР. Всего сегодняшний юбиляр провел за ЦСКА 232 матча, в которых забросил 73 шайбы.

Олимпийское золото

Первый матч за сборную СССР Герасимов провел 12 декабря 1982 года. Он дебютировал в матче с командой Швеции (4:2) на турнире "Руде Право" в тройке с Вячеславом Быковым и Михаилом Васильевым. Первую шайбу в составе советской сборной забросил спустя четыре дня в рамках турнира "Приз Известий" в Москве в ворота команды ФРГ (6:2).

Перед Олимпиадой 1984 года в Сараево в составе сборной СССР произошли существенные изменения по сравнению с Играми четырехлетней давности, где советская команда сенсационно проиграла золотые медали американцам. В Югославию поехали сразу девять дебютантов. Герасимов играл во втором звене с Сергеем Шепелевым и Андреем Хомутовым. В первой тройке выступали Владимир Крутов, Сергей Макаров и Игорь Ларионов.

Сборная СССР выиграла все матчи на олимпийском турнире. В решающей встрече команда Виктора Тихонова переиграла чехословаков со счетом 2:0. Герасимов в семи играх набрал 5 (2 заброшенные шайбы + 3 результативные передачи) очков.

"Мы играли в одном звене на Олимпиаде 1984 года. Александр очень надежный партнер не только по команде, но и в жизни. Основные качества, которые позволили ему добиться успеха в спорте, - целеустремленность и ответственность", - отметил в беседе с ТАСС Шепелев.

За победу на Олимпиаде Герасимов был награжден медалью "За трудовую доблесть", впоследствии титулов на международной арене он уже не завоевывал.

В 1986 году Герасимов окончил факультет физической культуры Пензенского государственного педагогического института имени Белинского. По окончании игровой карьеры работал тренером и начальником хоккейной СДЮШОР ЦСКА.