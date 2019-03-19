"Тампа" впервые выиграла регулярный чемпионат НХЛ

ТАСС, 19 марта. "Тампа" на своей площадке обыграла "Аризону" со счетом 4:1 и гарантировала себе победу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), впервые выиграв Президентский кубок.

Шайбы в составе победителей забросили Стивен Стэмкос (7-я минута), Виктор Хедман (41), Энтони Сирелли (60) и Янни Гурд (60). У гостей отличился Клейтон Келлер (6). Стэмкос забросил свою 384-ю шайбу в составе "Тампы", 29-летний канадский нападающий вышел по этому показателю на первое место в истории франшизы, обогнав своего соотечественника Венсана Лекавалье, выступавшего за команду в 1998-2013 годах.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам и отметился голевым пасом. Он одержал 35-ю победу в 47 матчах в сезоне. Игроки "Тампы" защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров, который является лучшим бомбардиром текущего сезона (117 очков), результативными действиями не отметились.

"Тампа", выигравшая также Восточную конференцию, набрала 116 очков и стала недосягаема для "Калгари" (лидер Запада) и "Бостона" (второе место на Востоке), в активе которых по 95 очков. В предыдущем матче "Тампы" с "Вашингтоном" (6:3) команда одержала 55-ю победу в сезоне и набрала 114 очков, побив рекорд франшизы, установленный в сезоне-2017/18 (54, 113). Кроме того, команда стала 12-й в истории НХЛ и четвертой за последние 22 года, которая смогла выиграть в регулярном чемпионате 55 и более матчей. Для завоевания Президентского кубка "Тампе" понадобилось 73 матча. Только одна команда смогла выиграть его быстрее - "Детройт" в сезоне-1995/96 (71 матч). "Тампа" получит преимущество своего льда во всех раундах плей-офф.

Президентский кубок - награда, которая с сезона-1985/86 вручается команде, завершившей регулярный чемпионат НХЛ с наибольшим количеством очков. В общей сложности 16 команд выигрывали кубок. Наибольшее количество раз обладателем приза становился "Детройт" (6), в прошлом сезоне его выиграл "Нэшвилл" (117 очков), который впоследствии проиграл во втором раунде "Виннипегу" с общим счетом в серии 3-4.

Команда, ставшая первой в регулярном чемпионате, восемь раз в истории выигрывала Кубок Стэнли: "Эдмонтон" (1987 год), "Калгари" (1989), "Рейнджерс" (1994), "Даллас" (1999), "Колорадо" (2001), "Детройт" (2002 и 2008) и "Чикаго" (2013). "Тампа" выигрывала Кубок Стэнли в сезоне-2003/04, в сезоне-2014/15 клуб дошел до финала, в котором проиграл "Чикаго" (2-4).