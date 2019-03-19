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НХЛ
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Клуб Ковальчука "Лос-Анджелес" первым в НХЛ лишился шансов выйти в плей-офф

В ночь на вторник "Лос-Анджелес" на своей площадке уступил "Виннипегу" со счетом 2:3
Илья Ковальчук Sean M. Haffey/Getty Images
Описание
Илья Ковальчук
© Sean M. Haffey/Getty Images

ТАСС, 19 марта. "Лос-Анджелес" уступил "Виннипегу" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы на счету Кевина Хейса (12-я минута), Кайла Коннора (13) и Тайлера Майерса (57), у "Лос- Анджелеса" отличились Шон Уокер (15) и Дастин Браун (41).

Российский форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук провел на льду 13 минут и 28 секунд и отметился результативной передачей. Всего в нынешнем сезоне у 35-летнего россиянина в активе 31 очко (14 голов + 17 результативных передач). "Лос-Анджелес" потерпел шестое поражение в последних семи матчах, "Виннипег" одержал третью победу подряд.

"Лос-Анджелес" набрал 58 очков в 72 играх и первым в НХЛ лишился шансов на попадание в плей-офф, команда занимает последнее, 15-е место в таблице Западной конференции. "Виннипег" идет на третьей строчке, в активе команды 90 очков. В следующем матче "Лос-Анджелес" примет на своем льду "Сан-Хосе" 22 марта, а "Виннипег" днем ранее сыграет в гостях с "Анахаймом".

В другом матче игрового дня "Сан-Хосе" дома уступил "Вегасу" со счетом 3:7.

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