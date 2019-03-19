Сборные Англии и Чехии по футболу почтут память жертв теракта в Новой Зеландии

ТАСС, 19 марта. На матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу сборные Англии и Чехии почтут память погибших во время нападения на мечети в Новой Зеландии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Футбольной ассоциации Англии (FA).

15 марта вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.

"Мы отдадим дань уважения памяти жертв трагедии в Новой Зеландии на матче сборных Англии и Чехии в пятницу. Мы вспомним всех, кто пострадал от ужасных событий в Крайстчерче", - говорится в сообщении FA.

Матч между сборными Англии и Чехии пройдет 22 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.