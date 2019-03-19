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Лобановский занял 6-е место в списке лучших футбольных тренеров по версии France Football

На 23-й строчке расположился еще один советский тренер Виктор Маслов
Валерий Лобановский Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Валерий Лобановский
© Игорь Уткин/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Советский тренер Валерий Лобановский вошел в рейтинг 50 лучших тренеров в истории футбола по версии журнала France Football, опубликованном в печатной версии издания.

Специалист занял в рейтинге шестое место. На 23-й строчке расположился еще один советский тренер Виктор Маслов.

Помимо Лобановского в первую десятку вошли: Ринус Михелс (Нидерланды), Алекс Фергюсон (Шотландия), Арриго Сакки (Италия), Йохан Кройфф (Нидерланды), Хосеп Гвардиола (Испания), Эленио Эррера (Аргентина, Франция), Карло Анчелотти (Италия), Эрнст Хаппель (Австрия) и Билл Шенкли (Шотландия).

Лобановский восемь раз приводил киевское "Динамо" к победе в чемпионате СССР и 6 раз в Кубке СССР, дважды он становился победителем Кубка обладателей кубков и один раз - Суперкубка УЕФА. В составе сборной СССР завоевал серебро чемпионата Европы 1988 года и бронзу Олимпийских игр 1976 года.

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