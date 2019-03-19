Комитет по этике РФС пока не получил обращение по поводу высказывания Погребняка

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Обращение по поводу высказывания игрока "Урала" Павла Погребняка о натурализации футболистов для сборной России пока не поступило в Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил глава комитета по этике Семен Андреев.

В интервью газете "Комсомольская правда" Погребняк рассказал, что отрицательно относится к натурализации футболистов для сборной России, назвав смешной ситуацию, когда за национальную команду выступает темнокожий игрок. В последнем матче сборной России против команды Германии в ноябре выступал форвард "Краснодара" Ари. Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов сообщил ТАСС, что РФС в ближайшее время рассмотрит высказывание Погребняка.

"Ждем, пока ничего не поступило. Полномочия на то, чтобы подать это обращение есть у президента Российского футбольного союза (РФС), исполкома и бюро исполкома РФС, а также президентов российских футбольных лиг - Российской премьер-лиги, Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги и Ассоциации мини-футбола России. Срока давности для подачи обращения в комитет по этике в регламенте не предусмотрено, но исходя из практики такие обращения подаются максимум в течение семи - десяти дней с момента инцидента", - сообщил Андреев.

"После принятия обращения собирается комитет по этике и рассматривает его. Приглашают виновника или представителя клуба, который имеет право свидетельствовать, обсуждается вопрос и выносится решение. В течение трех дней игрок имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете РФС, после трех дней это решение вступает в силу. Наказания могут быть различными - замечания, денежный штраф, может быть и то, и другое, может быть дисквалификация, в зависимости от степени нарушения", - добавил Андреев.