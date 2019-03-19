Колобков надеется, что сборная России покажет качественную игру с бельгийцами

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков рассчитывает, что сборная России покажет качественную игру в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года по футболу против команды Бельгии. Об этом он сообщил журналистам во вторник после встречи с национальной командой.

"Последний раз встречался со сборной перед чемпионатом мира 2018 года. Много новых ребят, но настрой хороший, начинается новый цикл. Скоро будет важная игра с Бельгией. Надеемся, что ребята покажут хороший результат и качественную игру", - сказал Колобков.

Также он отметил, что у главного тренера сборной России Станислава Черчесова большой кредит доверия: "Поговорили со Станиславом Саламовичем, он как всегда уверен в себе. К нему есть большой кредит доверия".

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии пройдет 21 марта в Брюсселе.