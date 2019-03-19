Дюков уверен, что комитет по этике РФС проведет работу по высказыванию Погребняка

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 марта. /ТАСС/. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уверен, что комитет по этике РФС проведет необходимую работу по высказыванию игрока "Урала" Павла Погребняка о натурализованных футболистах сборной России. Об этом Дюков сообщил во вторник журналистам на сборе национальной команды в подмосковном Новогорске.

В интервью газете "Комсомольская правда" Погребняк рассказал, что отрицательно относится к натурализации футболистов для сборной России, назвав смешной ситуацию, когда за национальную команду выступает темнокожий игрок. В последнем матче сборной России против команды Швеции в ноябре 2018 года выступал форвард "Краснодара" Ари. Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов сообщил ТАСС, что РФС в ближайшее время рассмотрит высказывание Погребняка.

"Высказывание Павла получилось явно некорректным. РФС не приемлет проявления расизма в любых формах. Удивительно было услышать это от Павла, он никогда не был склонен к подобному. Думаю, что комитет по этике проведет соответствующую работу", - сказал Дюков.

В составе сборной России Погребняк выступал с 2006 по 2012 год, сыграв 33 матча и забив восемь мячей.