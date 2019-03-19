Фигуристка Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ

САЙТАМА /Япония/, 19 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова закроет короткую программу в женском одиночном катании в стартовый день чемпионата мира в японской Сайтаме. Жеребьевка участниц прошла во вторник в преддверии старта турнира, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Первой из российских одиночниц и 34-й по счету на лед выйдет София Самодурова (14:04 мск), Евгения Медведева выступит 38-й (14:37 мск), Загитова - 40-й (14:50 мск).

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 20 по 24 марта.