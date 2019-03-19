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Госдума уточняет основания для прекращения действия госаккредитации спортивных федераций

Сейчас в качестве такого основания закреплено лишь неисполнение спортивной федерацией предусмотренных законодательством обязанностей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в первом чтении правительственный законопроект, уточняющий основания для прекращения действия государственной аккредитации общероссийских и региональных спортивных федераций.

Сейчас в качестве такого основания закреплено лишь неисполнение спортивной федерацией предусмотренных законодательством обязанностей. Законопроект расширяет список оснований за счет случаев, когда прекращается деятельность самих организаций, в том числе при признании их "прекратившими свою деятельность в качестве юридического лица или их добровольной ликвидации и исключения сведений о них из единого государственного реестра юридических лиц".

Кроме того, в перечень включаются обстоятельства, при которых сами спортивные федерации хотят добровольно отказаться от госаккредитации.

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