Призер ЧМ по плаванию Кеннет То умер на 27-м году жизни

ТАСС, 19 марта. Призер чемпионата мира 2012 года по плаванию на короткой воде Кеннет То из Гонконга скончался в возрасте 26 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Southern China Morning Post.

По информации источника, спортсмену стало плохо после тренировки. То доставили в больницу, где врачи зафиксировали его смерть.

"Спортивный институт Гонконга (HKSI) глубоко шокирован и опечален внезапной смертью одного из ведущих пловцов Кеннета То. Он был выдающимся спортсменом, владеющим 16 рекордами Гонконга", - приводит газета заявление HKSI.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде 2012 года в Турции То выступал в составе сборной Австралии и стал серебряным призером в комплексном плавании на 100 метров, также на его счету бронза в эстафете 4х100 м вольным стилем и комбинированной эстафете 4х100 м. С 2017 года То представлял на международных соревнованиях Гонконг.