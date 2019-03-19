Футболист Оздоев считает бельгийцев фаворитами в матче со сборной России

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной Бельгии будут фаворитами в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды России. Об этом журналистам заявил во вторник на сборе команды полузащитник российской сборной Магомед Оздоев.

Сбор национальной команды проходит в подмосковном Новогорске.

"Бельгия - топовая команда, хороший подбор игроков, выступают в элитных чемпионатах, - сказал Оздоев. - Они - фавориты, но только потому, что в первую очередь играют дома. Особенность этой сборной - в команде играет один из лучших футболистов мира Эден Азар".

Выездной матч отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 с командой Бельгии пройдет 21 марта в Брюсселе. Футболист "Зенита" Оздоев провел за сборную России 12 матчей, забил один гол.