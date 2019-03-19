Генеральный директор РУСАДА Ганус встретился с главами международных спортивных федераций

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус провел встречи с руководителями спортивных федераций. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Также Ганус встретился с генеральным директором Международного агентства по тестированию (ITA) Бенджамином Коэном.

Генеральный директор РУСАДА встретился с главами Международной боксерской ассоциации (AIBA), Международной федерации гребли (FISA), Международной федерации фехтования (IFF), Международной федерации самбо (FIAS), Международной федерации стрельбы из лука (WA) и Международной федерации бейсбола и софтбола (WBSC). В ходе встреч обсуждались вопросы совместного сотрудничества федераций и РУСАДА. Также представители международных федераций отметили рост доверия к РУСАДА в международной спортивной среде.

На встрече с президентом ITA стороны обсудили вопросы стратегического соглашения РУСАДА и ITA и вопросы, связанные с проблемами частных тестирующих организаций, работающих в России.