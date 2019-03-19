FIVB открыла проект по переработке рыболовных сетей в волейбольные сетки

ТАСС, 19 марта. Международная федерация волейбола (FIVB) открыла проект по переработке рыболовных сетей в игровые сетки. Об этом сообщила пресс-служба FIVB.

Переработка будет осуществляться в рамках проекта "Хорошая сеть" при поддержке экологической организации по охране морской среды. Старт проекту был дан на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, который в 2016 году стал местом проведения олимпийского турнира по пляжному волейболу. Там же находятся школа по игре в пляжный волейбол и множество площадок, которые впервые использовали сетки из переработанных рыболовных сетей.

"Как и волейболисты, сетки являются центральной частью нашей игры, - сказал олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира бразилец Жиба. - И мы любим пляж. Поэтому нам было трудно смириться с тем, что в океанах так много сетей, наносящих вред природе".

"Хорошая сеть" также присоединилась к кампании по борьбе с морским загрязнением "Чистые моря", которая проходит под эгидой ООН.

"Мы рады, что FIVB присоединилась к инициативе "Чистые моря", - сказал менеджер по устойчивому развитию Международного олимпийского комитета Жюли Дюффус. - Вместе мы можем использовать силу спорта для борьбы с загрязнением и внести активный вклад в общество и окружающую среду. Сети- призраки являются одной из самых серьезных угроз для биоразнообразия мирового океана, и в рамках своего проекта "Хорошая сеть" FIVB предлагает инновационные идеи для решения этой глобальной проблемы".