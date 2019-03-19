СМИ: бизнесмен Рэтклифф намерен приобрести "Челси" у Романа Абрамовича

ТАСС, 19 марта. Британский предприниматель Джим Рэтклифф намерен выкупить английский футбольный клуб "Челси" у россиянина Романа Абрамовича. Об этом сообщает издание The Mirror.

Сделка оценивается в £2,5 млрд (€2,92 млрд). Абрамович приобрел "Челси" в 2002 году за £140 млн (€163 млн). Сообщается, что Рэтклифф встречался с Абрамовичем на стадионе и высказывал свои идеи по поводу будущего английского клуба.

Ранее газета The Times сообщила, что идея о продаже клуба появилась после того, как российскому бизнесмену отказали в продлении инвестиционной визы. Без нее, как отмечает издание, российский бизнесмен не сможет работать в Соединенном Королевстве, где провел большую часть времени с момента приобретения столичного клуба. Обладатель такой визы обязан инвестировать £2 млн (€2,34 млн) в британскую экономику.

В период руководства Абрамовичем "Челси" пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов (2012 год). Также клуб пять раз становился обладателем Кубка Англии и трижды Кубка английской лиги.

Состояние Рэтклиффа оценивается в £21 млрд (€24,5 млрд). Миллиардер находится на 110-й строчке в списке журнала Forbes. Он владеет швейцарским клубом "Лозанна" с 2017 года. Также Рэтклифф в декабре 2018 года стал владельцем британской шоссейной велокоманды Team Sky.