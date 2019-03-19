Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Поллак умерла на 58-м году жизни

ТАСС, 19 марта. Немецкая пловчиха Андреа Поллак скончалась на 58-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Swim Swam.

Отмечается, что немецкая спортсменка боролась с раком.

Поллак выступала под флагом ГДР, на ее счету три золота Олимпийских игр: два в Монреале в 1976 году и одно в Москве в 1980 году. Также она трижды становилась серебряным призером Игр. На чемпионате мира в Берлине в 1978 году она завоевала два серебра и бронзу. В 1987 году она была включена в Зал славы мирового плавания.