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Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Поллак умерла на 58-м году жизни

В 1987 году спортсменка была включена в Зал славы мирового плавания

ТАСС, 19 марта. Немецкая пловчиха Андреа Поллак скончалась на 58-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Swim Swam.

Отмечается, что немецкая спортсменка боролась с раком.

Поллак выступала под флагом ГДР, на ее счету три золота Олимпийских игр: два в Монреале в 1976 году и одно в Москве в 1980 году. Также она трижды становилась серебряным призером Игр. На чемпионате мира в Берлине в 1978 году она завоевала два серебра и бронзу. В 1987 году она была включена в Зал славы мирового плавания.

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