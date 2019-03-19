Российские гандболистки проведут два товарищеских матча с командой Нидерландов

ТАСС, 19 марта. Женская сборная России по гандболу проведет два товарищеских матча с командой Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Игры запланированы на 31 мая и 1 июня, обе встречи пройдут в нидерландском Алмере.

22 и 23 марта российская команда также проведет два товарищеских матча с командой Швеции в Эскильстуне и Уппсале.

На прошедшем в декабре во Франции чемпионате Европы российская команда завоевала серебряные медали. По итогам турнира сборная России отобралась на мировое первенство 2019 года, которое пройдет с 30 ноября по 15 декабря 2019 года в Японии.