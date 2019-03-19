Определен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии

ТАСС, 19 марта. Российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов и Евгений Гараничев выступят на финальном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Полностью состав мужской сборной России выглядит следующим образом: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Александр Поварницын и Антон Бабиков (двое последних будут стартовать согласно дополнительной квоты Международного союза биатлонистов, IBU).

У женщин в Холменколлен, помимо Юрловой-Перхт, отправятся Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Кайшева, Анастасия Морозова и Виктория Сливко (согласно дополнительной квоте IBU). Отмечается, что Наталья Гербулова имела возможность выступить в Холменколлене согласно дополнительной квоте IBU, однако по врачебным показаниям вынуждена пропустить этот турнир.

Финальный этап Кубка мира пройдет в Холменколлене с 21 по 24 марта. В программу финального этапа Кубка мира включены спринт, гонка преследования и масс-старт.