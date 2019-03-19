СМИ: детский тренер Наоми Осаки подал на теннисистку в суд

ТАСС, 19 марта. Детский тренер первой ракетки мира японки Наоми Осаки Кристоф Жан подал в суд на спортсменку. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал TMZ.

Осаке 21 год. По данным источника, отец теннисистки нанял Жана в 2011 году, по словам бывшего наставника, с ним был заключен контракт, по которому 20% заработка японки будет уходить специалисту на протяжении всей карьеры девушки. Отмечается, что на момент заключения контракта отец Осаки не мог оплачивать занятия, поэтому заключил подобную сделку. Жан утверждает, что у него имеется копия контракта, по которому Франсуа соглашается на бессрочный контракт.

По данным официального сайта Женской теннисной ассоциации (WTA), за карьеру заработок теннисистки составил более $10,8 млн.

Спортсменка является победительницей двух турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата США (2018) и Открытого чемпионата Австралии (2019). Осака является первой теннисисткой из Японии, которая возглавила рейтинг WTA.