Форвард ЦСКА Капризов не вошел в состав на матч второго раунда плей-офф КХЛ с "Динамо"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов не вошел в состав команды на четвертый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Во втором периоде третьей встречи серии, которая состоялась в воскресенье и завершилась победой ЦСКА со счетом 4:0, нападающий бело-голубых Игорь Макаров получил малый и 10-минутный дисциплинарный штрафы за удар в голову Капризова, который в итоге пропустил третий период.

По словам представителя пресс-службы ЦСКА, отсутствие Капризова не связано с травмой. "Ему просто дали отдохнуть", - сообщили в пресс-службе армейского клуба ТАСС.

На счету Капризова в семи играх плей-офф две шайбы и пять передач. ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. 21-летний форвард стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 30 шайб в 57 матчах.

В четвертом матче серии вместо Капризова в первом звене с Михаилом Григоренко и Линденом Веем сыграет Янник Хансен. Также по сравнению с предыдущей встречей в составе армейцев защитник Артем Блажиевский заменил своего коллегу по амплуа Михаила Пашнина, нападающий Андрей Светлаков сыграет вместо Павла Карнаухова. Впервые по ходу серии запасным вратарем вместо Ларса Юханссона будет Максим Третьяк, внук главы Федерации хоккея России трехкратного олимпийского чемпиона по хоккею Владислава Третьяка.

Еременко вернулся в ворота "Динамо"

Тренерский штаб "Динамо" провел четыре изменения в составе. Ворота бело-голубых с первых минут вместо Ивана Бочарова будет защищать Александр Еременко, нападающих Даниила Тарасова и Владислава Ефремова заменили Аслан Раисов и Семен Панкратов, вместо защитника Микки Койвисто сыграет Алексей Пепеляев. Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий начнут матч в разных сочетаниях. Шипачев сыграет с Макаровым и Владимиром Брюквиным, а Кагарлицкий с Патриком Закриссоном и Миксом Индрашисом.

Четвертый матч серии ЦСКА - "Динамо" пройдет во вторник на арене в Петровском парке (начало - 19:30 мск).