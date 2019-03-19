Бейсболист Майк Траут подписал рекордный контракт в истории спорта

ТАСС, 19 марта. Американец Майк Траут подписал 12-летний контракт с калифорнийским клубом Главной бейсбольной лиги (MLB) "Лос-Анджелес Энджелс" на рекордную для спорта сумму в $430 млн. Об этом сообщает американский телеканал ESPN.

До этого рекорд принадлежал американскому бейсболисту Брайсу Харперу, который 2 марта 2019 года подписал 13-летний контракт на сумму $330 млн с клубом "Филадельфия Филлис".

Трауту 27 лет, он играет на позиции аутфилдера. Бейсболист выступает за клуб с 2011 года. Спортсмен дважды становился самым ценным игроком Американской лиги (одной из двух лиг MLB) по итогам регулярного чемпионата (2014, 2016).