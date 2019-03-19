{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бейсболист Майк Траут подписал рекордный контракт в истории спорта

Он подписал 12-летний контракт с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс" на $430 млн
Майк Траут AP Photo/Mike Stone
Описание
Майк Траут
© AP Photo/Mike Stone

ТАСС, 19 марта. Американец Майк Траут подписал 12-летний контракт с калифорнийским клубом Главной бейсбольной лиги (MLB) "Лос-Анджелес Энджелс" на рекордную для спорта сумму в $430 млн. Об этом сообщает американский телеканал ESPN.

До этого рекорд принадлежал американскому бейсболисту Брайсу Харперу, который 2 марта 2019 года подписал 13-летний контракт на сумму $330 млн с клубом "Филадельфия Филлис".

Трауту 27 лет, он играет на позиции аутфилдера. Бейсболист выступает за клуб с 2011 года. Спортсмен дважды становился самым ценным игроком Американской лиги (одной из двух лиг MLB) по итогам регулярного чемпионата (2014, 2016).

Теги
США
Первенства Европы и России по боксу среди юниоров пройдут в Ингушетии в 2020 году
Соревнования пройдут во дворце спорта "Магас" им. Берда Евлоева
Читать полностью