РФС рассчитывает на выход юношеской сборной России на ЧЕ-2019

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) рассчитывает, что сборная России по футболу сумеет квалифицироваться на чемпионат Европы для игроков до 19 лет, сообщил на пресс-конференции технический директор РФС Андрей Лексаков.

В среду в Краснодаре стартует квалификационный турнир Евро-2019 (U-19) в группе 1 с участием сборных России, Азербайджана, Ирландии и Румынии.

"Хотелось бы подчеркнуть, что мы рады еще раз играть в Краснодаре, гостеприимная академия. С академией и матчами здесь нас связывают радостные ощущения: сборная 1998 года рождения, играя в стадионе академии, пробилась в финальную часть чемпионата Европы и выиграла там бронзовые медали. Надеемся, что 2000-й год будет играть так же удачно и выйдет в финальную часть", - сказал он.

Он добавил, что футболисты сделали все возможное, чтобы хорошо подготовиться. "Есть определенные трудности, есть травмированные игроки, но это не оправдание", - добавил он.

Капитан юношеской сборной полузащитник "Спартака" Наиль Умяров добавил, что спортсмены постараются приложить максимум усилий для выхода на Евро.

Игры квалификации в отборочной группе 1 пройдут на стадионах академии ФК "Краснодар" и арене "Кубань". Первый матч сборная России проведет в среду против команды Азербайджана. Чемпионат Европы (U-19) с участием восьми команд пройдет 14-27 июля в Армении.