СКА увеличил преимущество в серии второго раунда плей-офф КХЛ с "Локомотивом"

ТАСС, 19 марта. Санкт-петербургский СКА одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 3:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

В составе победителей шайбы забросили Роман Рукавишников (12-я минута), Давид Рундблад (53), Максим Карпов (55). У проигравших отличился Михаил Беляев (60).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 21 марта в Петербурге.

"Локомотив" играет на стадии 1/4 финала КХЛ в шестой раз, в пяти случаях клуб проходил дальше. СКА играет в 1/4 финала в девятый раз, только два раза клубу не удавалось пройти в следующий раунд. СКА является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).

Клубы встречались в рамках Кубка Гагарина четыре раза, трижды в серии победил СКА. В завершившемся регулярном чемпионате команды провели четыре встречи, в которых СКА трижды победил (4:0, 4:0, 2:0) и один раз проиграл (0:1 ОТ).