ЦСКА в третий раз обыграл московское "Динамо" в серии второго раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. ЦСКА одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене в Петровском парке в Москве.

В составе победителей шайбы забросили Константин Окулов (44-я минута) и Мэт Робинсон (60). У проигравших отличился Юусо Хиетанен (18).

Игрок "Динамо" Илья Никулин сделал в матче результативную передачу и обновил бомбардирский рекорд плей-офф КХЛ среди защитников. Он набрал 57-е очко (16 шайб + 41 передача) в Кубке Гагарина, у защитника "Металлурга" Криса Ли в активе 56 очков.

В прошедшем регулярном чемпионате ЦСКА дважды обыграл "Динамо" (5:1, 3:1). В рамках плей-офф КХЛ клубы встречались дважды - в четвертьфинальных сериях сезонов-2008/09 и 2012/13, оба раза в следующий этап пробивалось "Динамо". Лучшим результатом ЦСКА в плей-офф КХЛ является выход в финал турнира, "Динамо" дважды становилось обладателем Кубка Гагарина.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта на домашней площадке ЦСКА.