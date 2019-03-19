ЦСКА обыграл турецкий "Анадолу Эфес" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 19 марта. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким "Анадолу Эфес" со счетом 80:78 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самыми результативными игроками матча стали центровой "Анадолу Эфес" Брайант Данстон и защитник ЦСКА Кори Хиггинс. У обоих в активе по 19 очков.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, одержав 21 победу при шести поражениях. "Анадолу Эфес" занимает четвертое место, в активе турецкого клуба 17 побед при 10 поражениях.

Следующую встречу ЦСКА проведет 21 марта в Москве против турецкого "Фенербахче", лидирующего в таблице Евролиги.