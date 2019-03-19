Казанский "Зенит" вышел в полуфинал волейбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 19 марта. Казанский волейбольный клуб "Зенит" стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов.

Во вторник на своей площадке российская команда играла против польского "Гданьска". Для определения участника 1/2 финала потребовалось провести дополнительный сет, так как команды обменялись победами со счетом 3-2. В решающей партии сильнее оказался "Зенит" - 15:12.

"Зенит" является действующим победителем Лиги чемпионов, всего команда выигрывала турнир шесть раз. В полуфинале казанцы встретятся с победителем противостояния между французским "Шомоном" и итальянской "Перуджей".