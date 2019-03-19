Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в японской Сайтаме

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Японская Сайтама на ближайшие пять дней станет центром фигурного катания - здесь стартует чемпионат мира. В соревнованиях примут участие победители Олимпийских игр 2018 года - россиянка Алина Загитова и японец Юдзуру Ханю, действующие чемпионы мира - американец Натан Чен и французский дуэт Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон, чемпионка мира 2016 и 2017 годов россиянка Евгения Медведева, чемпионы мира 2017 года в парном катании китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун.

У Загитовой в арсенале наград высшей пробы хватает, нет лишь одной - чемпионата мира. Первый поход за ней для фигуристки оказался безуспешным - спустя месяц после победы на Олимпиаде ей попросту не хватило сил на чемпионат мира в Милане - спортсменка "посыпалась" и стала лишь пятой. Как показали первые тренировки в Сайтаме, Загитова находится в неплохой форме, однако помарки все-таки были.

Медведевой нынешний сезон дался очень непросто, она даже не смогла пробиться в финал Гран-при, хотя является двукратной победительницей турнира. После Олимпиады фигуристка сменила тренера - она уехала работать в Торонто, перейдя от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Чтобы доказать свое право на участие в чемпионате мира, Медведева выиграла финал Кубка России в Великом Новгороде. Третьей участницей от России в женском одиночном катании станет дебютантка соревнований Софья Самодурова - в сезоне-2018/2019 спортсменка только вышла на взрослый уровень, но выступит в Сайтаме уже в ранге чемпионки Европы.

Противостоять россиянкам будут хозяйки турнира - Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото. Кихира на предстартовой тренировке попыталась обезоружить соперниц несколькими акселями в три с половиной оборота. Удалась ей психологическая атака или нет - пока не известно.

В мужском одиночном катании за сборную России выступят участник Игр-2018 Михаил Коляда, а также дебютанты турнира - серебряный призер чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин и победитель финала Кубка России Андрей Лазукин, который в последний момент заменил в составе сборной Максима Ковтуна - четырехкратный чемпион России пропускает главный старт сезона по медицинским показателям.

Россиянам придется сразиться на одном льду с двукратным олимпийским чемпионом Ханю, серебряным призером Игр в Пхёнчхане японцем Сёмой Уно, американцем Ченом. Помимо завоевания медалей, перед российскими фигуристами будет стоять и другая задача - сохранение квот на следующий чемпионат мира, для этого сумма двух лучших мест россиян не должна превышать 13. Соревнования одиночников станут самыми представительными на турнире - 40 женщин и 35 мужчин.

В парах - смена лидера

В парном катании основными претендентами на победу будут французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре - победители финала серии Гран-при и чемпионата Европы в Минске. Противостоять им будут две российские пары - участники Олимпиады-2018, серебряные призеры чемпионата мира в Милане Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт.

На последнем мировом чемпионате Тарасова и Морозов уступили лишь олимпийским чемпионам - немцам Алене Савченко и Бруно Массо, которые временно прекратили выступления. Джеймс и Сипре на чемпионате мира в Италии были третьими. Важно, как проявят себя и дебютанты чемпионата - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, эти спортсмены вышли на взрослый уровень только в нынешнем сезоне. Не менее живой интерес вызывает и выступление серебряных призеров Игр-2018 китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна, которые в нынешнем сезоне практически не выступали.

Войти в первую тройку в танцах на льду постараются два российских дуэта - Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Александра Степанова / Иван Букин. Это будет крайне непросто, помимо очевидных лидеров - серебряных олимпийских призеров Пападакис и Сизерона, на медали будет претендовать еще ряд сильных танцоров. В их числе канадские дуэты Кейтлин Уивер / Эндрю Поже и Пайпер Гиллес / Поль Пуарье, американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, Мэдисон Хаббел и Захари Донохью.

Первыми в борьбу на чемпионате мира 20 марта вступят пары и женщины, 21 марта определятся победители в турнире пар, а мужчины покажут короткие программы, 22 марта определится победительница в одиночном катании, а дуэты продемонстрируют ритм-танец. 23 марта станут известны сильнейшие в соревновании танцевальных дуэтов и одиночников. 24 марта пройдут показательные выступления.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии в седьмой раз, Сайтама принимала у себя турнир один раз - в 2014 году. Также мировое первенство принимали Токио (1977, 1985, 2007), Нагано (2002) и Макухари (1994).