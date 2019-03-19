Выборы преемника Зубкова на посту президента Федерации бобслея России пройдут в среду

ТАСС, 20 марта. Главным событием внеочередной конференции Федерации бобслея России станут выборы нового президента организации. Делегатам предстоит выбрать преемника Александра Зубкова, который был вынужден оставить пост по причине нарушения антидопинговых правил.

Выборы пройдут 20 марта в ледовом дворце "Большой" в Сочи, в повестке дня конференции Федерации бобслея России также включен пункт о внесении изменений и дополнений в устав организации. На пост президента организации претендуют три кандидата - Елена Аникина, Андрей Пимашков и Олег Соколов. Прием заявок от кандидатов завершился 10 марта.

Аникина является временно исполняющий обязанности главы федерации, эту должность она заняла 22 января, придя на смену Зубкову. Бывший бобслеист, знаменосец сборной России на церемонии открытия Игр в Сочи оставил пост в связи с двухлетней дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил. Пимашков является бизнесменом из Красноярска, Соколов возглавлял сборную России по бобслею с 2010 по 2012 год. Он был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы федерации в июле 2018 года, однако снял свою кандидатуру накануне голосования.

Зубков возглавил Федерацию бобслея России в июне 2016 года, а в июле 2018 года был переизбран. Однако 16 января 2019 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала его до 18 декабря 2020 года, приняв во внимание решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить его апелляцию на решение признать его виновным в допинговом нарушении. Зубков оказался в числе 11 российских спортсменов, чьи апелляции на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) были удовлетворены лишь частично: с него было снято пожизненное отстранение на участие в Олимпиадах, однако его сочинские результаты были аннулированы. Бывший спортсмен лишился двух золотых медалей.

Зубков принял решение временно оставить пост президента федерации, чтобы избежать санкций со стороны IBSF, которые могли оставить российских бобслеистов и скелетонистов без международных стартов. 5 февраля он подал апелляцию в CAS на дисквалификацию IBSF, дата ее рассмотрения пока не известна. На территории России Зубков добился права сохранить звание олимпийского чемпиона: Мосгорсуд разрешил не признавать решение CAS на территории страны.