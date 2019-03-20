"Даллас" победил "Флориду" в матче НХЛ. Радулов набрал три очка

ТАСС, 20 марта. "Даллас" обыграл "Флориду" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джейми Бенн (18-я минута), Джон Клинберг (31) и российский форвард Александр Радулов (51, 60). У проигравших обе шайбы забросил Александр Барков (3, 37).

Радулов также записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в текущем сезоне 60 очков (24 шайбы + 36 передач). Российский форвард "Флориды" Евгений Дадонов отметился точным пасом, в нынешнем сезоне он набрал 59 (25+34) очков.

"Даллас" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 82 очка в 73 матчах. "Флорида" идет 11-й на Востоке с 76 очками в 73 играх. В следующей встрече "Даллас" 22 марта примет "Колорадо", "Флорида" в этот же день дома сыграет с "Аризоной".

В других матчах дня "Миннесота" дома проиграла "Колорадо (1:3), "Нэшвилл" на своем льду обыграл "Торонто" (3:0), а "Сент-Луис" был сильнее "Эдмонтона" (6:2).