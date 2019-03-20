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СМИ: футболист сборной Бельгии Лукаку пропустит матч с командой России

Во вторник 25-летнему форварду было сделано МРТ, по итогам которого была диагностирована травма ноги
Ромелу Лукаку EPA-EFE/IAN LANGSDON
Описание
Ромелу Лукаку
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 20 марта. Футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку не примет участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами России и Кипра. Об этом в среду сообщил бельгийский телеканал RTL Sport.

Во вторник 25-летнему форварду было сделано МРТ, по итогам которого была диагностирована травма ноги и он покинул расположение сборной. 

В текущем сезоне Лукаку сыграл 38 матчей в составе английского "Манчестер Юнайтед" в разных турнирах, отметившись в них 15 голами и четырьмя результативными передачами.

Матч Бельгия - Россия пройдет 21 марта в Брюсселе, начало - 22:45 мск.

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