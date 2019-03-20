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Формула-1

Строительство трассы "Формулы-1" началось во Вьетнаме

По заявлению властей, строительные работы будут закончены к марту 2020 года

ТАСС, 20 марта. Власти столицы Вьетнама Ханоя приступили к строительству трассы для первого в истории страны этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом в среду сообщает агентство Xinhua.

По заявлению властей, строительные работы будут закончены к марту 2020 года. В конфигурации трассы предусмотрены 22 поворота, ее длина составит 5565 метров. Часть маршрута проложат по уже существующим улицам, на сопредельных участках построят комплекс ремонтных боксов и технических служб.

Согласно заключенному в 2018 году контракту между корпорацией "Формула-1" и вьетнамским правительством, Ханой на протяжении десяти лет будет проводить этапы чемпионата мира. Таким образом, Вьетнам станет третьей страной в юго-восточной Азии, принявшей гонки "Формулы-1". Ранее соревнования проходили в Малайзии и Сингапуре.

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