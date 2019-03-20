СМИ: боксер Головкин может провести бой с Адамсом в июне

ТАСС, 20 марта. Казахстанский боксер Геннадий Головкин может провести следующий поединок против американца Брэндона Адамса на турнире, организованном стриминговой платформой DAZN. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста британского телеканала Fox Sports Майка Коппинджера.

По информации источника, бой казахстанского спортсмена пройдет в начале июня. Ранее стало известно, что боксер подписал трехлетний контракт с DAZN, за это время спортсмен проведет шесть поединков.

Головкин 19 раз защищал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владел с 2010 года, и четыре - Всемирного боксерского совета, WBC (с 2014 года владел временной версией пояса). В активе спортсмена 38 побед (34 - нокаутом), одна ничья и одно поражение. Помимо этого, боксер является серебряным призером Олимпийских игр в 2004 года.

В активе Адамса 21 победа (13 - нокаутом) и два поражения, американец занимает третье место в рейтинге WBA и восьмое - в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO).