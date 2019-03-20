Футболист сборной России и "Спартака" Зобнин выбыл на месяц из-за перелома кисти

ТАСС, 20 марта. Полузащитнику московской футбольной команды "Спартак" Роману Зобнину успешно проведена операция на руке, в рамках восстановления он пропустит от четырех до пяти недель. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что футболист "Спартака" прибыл на сбор национальной команды для подготовки к матчам отборочного раунда чемпионата Европы - 2020 с бельгийцами (21 марта) и казахстанцами (24 марта) с переломом кисти, который получил в домашнем матче 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1). После обследования на сборе национальной команды 25-летний полузащитник вернулся в расположение клуба.

В нынешнем сезоне Зобнин провел восемь игр за красно-белых. Он выступает за "Спартак" с 2016 года, став в составе команды чемпионом России. Зобнин провел в составе сборной России 21 матч, он был участником чемпионата мира 2018 года, на котором команда дошла до 1/4 финала.

После 20 туров "Спартак" занимает в чемпионате России пятое место с 33 очками. В ближайшие пять недель красно-белые сыграют в чемпионате России с грозненским "Ахматом" (30 марта), ЦСКА (6 апреля), "Ростовом" (14 апреля) и красноярским "Енисеем" (21 апреля).