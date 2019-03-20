Международное агентство по тестированию удовлетворено работой на Универсиаде в Красноярске

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международное агентство по тестированию (ITA) высоко оценило уровень организации антидопинговой деятельности на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ITA.

В середине января Международная федерация университетского спорта (FISU) подписала соглашение с ITA о взаимодействии в целях реализации программы допинг-контроля на Универсиаде в Красноярске.

"ITA удовлетворено сотрудничеством с FISU и оргкомитетом Универсиады-2019 в Красноярске. Реализация антидопинговой программы может быть осуществлена беспрепятственно благодаря подготовительной работе, проделанной за несколько недель до мероприятия, хорошей синхронизации ролей, выполняемых различными вовлеченными сторонами. Мы благодарим FISU и организационный комитет за хорошее сотрудничество, а также волонтеров и всех других людей, вовлеченных в операции, которые сделали это возможным", - говорится в заявлении.

ITA отметило ключевую роль Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в реализации антидопинговой деятельности на Универсиаде в Красноярске. "РУСАДА также сыграло ключевую роль в обучении сопровождающих, в проведении образовательных антидопинговых мероприятий для участников во время мероприятия путем распространения идей и ценностей "чистого спорта", - добавили в пресс-службе.

По данным ITA, во время соревнований было взято 264 допинг-пробы.

Универсиада в Красноярске прошла со 2 по 12 марта. Было разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. Участие в соревнованиях приняли свыше 3000 спортсменов из 58 стран мира. Медальный зачет выиграла сборная России, представители которой завоевали 112 наград - 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые медали.