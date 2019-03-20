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Определен состав сборной России на финал Кубка мира по лыжным гонкам в Канаде

Соревнования пройдут с 22 по 24 марта

ТАСС, 20 марта. Россияне Наталья Непряева и Александр Большунов выступят на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в канадском Квебеке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Полностью состав мужской сборной России выглядит следующим образом: Евгений Белов, Александр Большунов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Денис Спицов.

У женщин в Квебек, помимо Непряевой, отправятся Юлия Белорукова, Мария Истомина и Анастасия Седова.

Финал Кубка мира пройдет с 22 по 24 марта. В программу соревнований включены: спринт свободным стилем, масс-старт классическим стилем (10 км - у женщин, 15 км - у мужчин), гонка преследования свободным стилем (10 км - у женщин, 15 км - у мужчин).

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