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Нападающий "Автомобилиста" Доус пропустит четвертый матч второго раунда плей-офф КХЛ

Встреча пройдет 20 марта в Уфе, начало - 17:00 мск

ТАСС, 20 марта. Форвард екатеринбургского "Автомобилиста" Найджел Доус из-за болезни пропустит четвертый матч с уфимским "Салаватом Юлаевым" в рамках серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Встреча пройдет 20 марта в Уфе, начало - 17:00 мск.

О сроках восстановления игрока не уточняется. В текущем сезоне 34-летний форвард набрал 74 (30 шайб + 44 голевые передачи) очка, в том числе 5 (2+3) в плей-офф.

Счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу "Салавата Юлаева".

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