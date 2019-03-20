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Легкоатлетка Кайгородова дисквалифицирована на четыре года за применение мельдония

Допинг-проба 23-летней легкоатлетки дала положительный результат

ТАСС, 20 марта. Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал бегунью Анастасию Кайгородову на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в среду сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отмечается, что допинг-проба 23-летней легкоатлетки дала положительный результат на мельдоний. Дисквалификация начнется с даты временного отстранения - 12 февраля 2019 года. Результаты спортсменки на чемпионате Уральского федерального округа по легкой атлетике в Челябинске будут аннулированы.

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