Легкоатлетка Кайгородова дисквалифицирована на четыре года за применение мельдония

ТАСС, 20 марта. Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал бегунью Анастасию Кайгородову на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в среду сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отмечается, что допинг-проба 23-летней легкоатлетки дала положительный результат на мельдоний. Дисквалификация начнется с даты временного отстранения - 12 февраля 2019 года. Результаты спортсменки на чемпионате Уральского федерального округа по легкой атлетике в Челябинске будут аннулированы.