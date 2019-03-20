Следствие по делу бывшего финдиректора ФК "Кубань" Белецкого завершено

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего финансового директора НАО "Футбольный клуб "Кубань", ущерб от его действий составил более 130 млн рублей. Об этом сообщили в среду журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего бывшего финансового директора НАО "Футбольный клуб "Кубань". Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении ведомства.

Источник в спортивных кругах Краснодарского края уточнил ТАСС, что речь идет о завершении расследования дела в отношении Владислава Белецкого, который занимал в клубе должность финансового директора.

По данным следствия, в 2016 году клуб заключил контракт на поставку щебня и песка с коммерческой организацией, поставка не осуществлялась, бывший финансовый директор знал об этом, распорядился перечислить на счет компании более 36 млн рублей за товар и подписал товарные накладные. Денежные средства были обналичены, он получил их в свое распоряжение. Кроме того, он заключил договор займа со строительной компанией, на банковский счет организации поступило 62 млн рублей.

"В последующем, поскольку у клуба имелась необходимость в подборе новых игроков, мужчина исказил сведения об обязательствах и хозяйственных операциях футбольной организации, и не учел поступившие денежные средства. Более того, обвиняемый неофициально выплатил шести спортсменам за подписание трудовых договоров с клубом более 36 миллионов рублей, причинив тем самым ущерб футбольному клубу", - уточняется в сообщении.

Материалы дела в отношении него направлены в суд.