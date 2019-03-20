Свищев: Хасиков поможет Калмыкии сделать качественный скачок в развитии

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Назначение Бату Хасикова временно исполняющим обязанности главы Калмыкии поможет региону сделать качественный скачок в развитии. Таким мнением с ТАСС поделился член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В среду глава Республики Калмыкия 57-летний Алексей Орлов подал в отставку после восьми лет руководства регионом. Президент России Владимир Путин принял отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии 38-летнего Хасикова.

"Я думаю, что с назначением Бату Хасикова врио главы Калмыкии будет сделан качественный рывок в развитии региона, прежде всего в социальной сфере. Калмыкия - знакомый Хасикову регион, он не только представлял его в Совете Федерации, он вырос там, что дает ему возможность детально разбираться во всех проблемах. Я лично знаю Бату как человека успешного во многих сферах, обладающего лидерскими и организаторскими качествами. Ему оказано доверие федеральных властей, на мой взгляд, серьезная поддержка будет и со стороны местных элит", - отметил Свищев.

"Уверен, что на посту руководителя Калмыкии он добьется не меньших успехов, чем в спорте", - добавил Свищев.

Хасиков детство провел в Калмыкии, позднее окончил Московский государственный педагогический университет, учился в аспирантуре Академии госслужбы РФ. Хасиков - известный спортсмен и общественный деятель, обладатель многочисленных титулов в кикбоксинге и других видах единоборств, работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.