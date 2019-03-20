Василевский стал третьим в голосовании на лучшего вратаря сезона по версии игроков НХЛ

ТАСС, 20 марта. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский занял третье место в голосовании на звание лучшего голкипера сезона-2018/19 по версии Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Россиянин набрал 17,1% голосов. Первым стал канадский вратарь "Монреаля" Кэри Прайс (29,9%), второе место занял финский голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне (17,3%). Россиянин Сергей Бобровский, выступающий за "Коламбус", стал пятым (4,8%).

В текущем сезоне Василевский в составе "Тампы" одержал 35 побед в 47 матчах. В турнирной таблице НХЛ "Тампа" в Восточной конференции занимает первое место, набрав 116 очков в 73 играх, клуб досрочно стал победителем регулярного чемпионата НХЛ.

В голосовании за лучшего нападающего российский форвард "Тампы" Никита Кучеров занял четвертое место (3,7%). Первым стал канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид (63,6%), вторым - канадский нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби (17,2%), третьим - канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон (4,1%). Кучеров возглавляет список бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ, набрав 117 очков (35 шайб + 82 голевые передачи) в 73 матчах.

Бросок российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина был признан лучшим по опросу хоккеистов, за Овечкина свой голос отдали 50,2% респондентов. Второе место занял канадский защитник "Монреаля" Ши Уэбер (14,6%), третье - финский нападающий "Виннипега" Патрик Лайне (12,6%). В текущем сезоне Овечкин провел 72 матча, в которых забросил 48 шайб. Всего в этих встречах россиянин нанес по воротам соперников 290 бросков (4-е место в лиге), больше всего бросков на счету Маккиннона (322 броска в 73 играх, 37 заброшенных шайб).