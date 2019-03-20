"Салават Юлаев" в третий раз обыграл "Автомобилист" в серии второго раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 20 марта. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 4:2 в четвертом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.

В составе победителей шайбы забросили Алексей Семенов (6-я минута), Эдуард Гиматов (7), Филип Ларсен (17), Йоонас Кемппайнен (36). У проигравших отличились Франсис Паре (10) и Денис Бодров (59).

Гиматов забросил первую шайбу в КХЛ с 17 января 2013 года. Тогда он отличился в матче регулярного чемпионата против нижнекамского "Нефтехимика" (3:2).

Команды во второй раз встретились в плей-офф КХЛ, в предыдущий раз в сезоне-2009/10 победу в серии первого раунда одержал клуб из Уфы (счет в серии 3-1). В прошедшем регулярном чемпионате "Автомобилист" дважды обыграл "Салават Юлаев". "Автомобилист" в шестой раз играет в плей-офф КХЛ, впервые команда вышла во второй раунд, на предыдущей стадии екатеринбургский клуб победил челябинский "Трактор" (4-0).

"Салават Юлаев" в 11-й раз принимает участие в плей-офф турнира, лучшим достижением уфимской команды является победа в финале Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, тогда в решающей серии команда из Башкирии обыграла подмосковный "Атлант" (4-1). В серии первого раунда текущего сезона клуб из Уфы победил магнитогорский "Металлург" (4-2).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Салавата Юлаева". Следующий матч пройдет 22 марта в Екатеринбурге.