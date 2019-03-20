Тренер российских футболистов раздосадован ничьей в матче элитного раунда юношеского ЧЕ

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Юношеская сборная России по футболу (игроки до 19 лет) раздосадована нулевой ничьей с командой Азербайджана в стартовом матче элитного раунда чемпионата Европы. Об этом журналистам рассказал старший тренер россиян Андрей Гордеев.

Сборные России и Азербайджана сыграли со счетом 0:0, матч прошел на стадионе академии ФК "Краснодар". В следующем туре пройдут матчи Россия - Румыния и Ирландия - Азербайджан, обе встречи состоятся 23 марта.

"Мы немного раздосадованы результатом, это не самый плохой итог, но, конечно, нужно побеждать в следующих играх. Сегодня мы наиграли на голы, но так бывает, что мяч не залетает в ворота, - сказал Гордеев. - Отрадно, что в обороне сыграли довольно надежно за исключением последнего момента, когда все-таки желаний и эмоций было больше, чтобы выиграть матч. В конце пропустили неприятную контратаку, но это больше эмоциональное".

В другой игре группы команда Ирландии разгромила румын со счетом 5:0. "Видели прошлые игры, понимаем, что это грозный соперник. Хочется поблагодарить организаторов в лице ФК "Краснодар" за условия, которые для нас созданы, за атмосферу, а зрителей за то, что поддерживали и болели за нас. На самом деле нам не так часто приходится играть вот с такой поддержкой", - отметил Гордеев.

Тренер азербайджанцев Вугар Маммадов отметил, что ничья с хозяевами группы сродни победе. "Мы играли против очень сильной команды, нам было очень сложно, учитывая то, что у нас были травмированные игроки в составе. Могу с уверенностью сказать, что сборная России - одна из самых сильных команд в нашей группе", - подчеркнул он.

Финальная часть чемпионата Европы с участием восьми команд пройдет 14-27 июля в Армении. На турнир, помимо хозяев, попадут победители каждой из семи отборочных групп элитного раунда.