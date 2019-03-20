Волейболистки московского "Динамо" проиграли "Вакыфбанку" и вылетели из Лиги чемпионов

ТАСС, 20 марта. Женский волейбольный клуб "Динамо" из Москвы проиграл турецкому "Вакыфбанку" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Турции.

Встреча завершилась со счетом 0-3. В первом матче, прошедшем в Москве, российская команда одержала победу со счетом 3-2. Таким образом, в следующий раунд прошел "Вакыфбанк".

"Динамо" было единственным представителем России в четвертьфинале Лиги чемпионов. В последний раз клуб из России побеждал в турнире в сезоне-2013/14, тогда Лигу чемпионов выиграло "Динамо" из Казани.